Zeremoniell wurden die Bauschritte für das Tauernbach Kraftwerk in Matrei begangen. Anfang Oktober gab es den Spatenstich und am 25. Jänner wurde der Anschlag für den Druckstollen zelebriert. Einen Grund zu Feiern gibt es auch jetzt. Der Stollen, 2,4 Kilometer lang, ist fertig und der Durchschlag erfolgt noch in dieser Woche. Dazu sagt Klaus Mitteregger, der Projektleiter: „Der Durchschlag gelingt zwei bis drei Monate früher als geplant.“ Die rund 20 Mineure, die im Einsatz sind, haben also ganze Arbeit geleistet. Sie wurden nicht durch geologische Hürden, die man einkalkuliert hatte, aufgehalten.