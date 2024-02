Die Arbeiten am Kraftwerk Tauernbach-Gruben kommen gut voran: Das vermeldete die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG am Donnerstag in einer Aussendung. Kürzlich erfolgte der Anschlag des Druckstollens. Im Rahmen einer kleinen Feier erteilte Dekan Ferdinand Pittl den Segen für sichere und unfallfreie Bauarbeiten. Im Anschluss durfte Tunnelpatin Elfriede Steiner, Gattin des Matreier Bürgermeisters Raimund Steiner, in Anwesenheit von TIWAG-Aufsichtsrätin Michaela Hysek-Unterweger und Bauvorstand Alexander Speckle die symbolische erste Sprengung auslösen.

„Es freut uns, dass wir nun plangemäß den nächsten wichtigen Bauschritt beginnen können“, so Vorstandsdirektor Alexander Speckle. „Projekte wie diese sind die Basis der Umsetzung einer erfolgreichen Energiewende – in den Regionen stark verankert, produzieren sie jenen Strom, der im Bezirk unmittelbar benötigt wird.“

Der Druckstollen ist Teil des Triebwasserweges und weist eine Länge von circa 2300 Metern auf. Er wird bergmännisch von Raneburg in Richtung Norden bis zur Wasserfassung im Bereich der Schildalmen vorgetrieben. Der Ausbruch des Druckstollens soll noch heuer fertiggestellt werden, anschließend erfolgt der Einbau der Innenschale. Die weiteren Bauarbeiten für die Errichtung der Wasserfassung bei den Schildalmen, des Krafthauses in Gruben sowie der erdverlegten Druckrohrleitung südlich des Druckstollens sollen im Frühjahr beginnen.

85.000 Tonnen CO2 wird eingespart

Im Oktober des Vorjahres fiel der Startschuss für das lange umkämpfte Kraftwerk am Tauernbach, mit dem die Versorgungssicherheit für den Bezirk Osttirol nachhaltig erhöht wird. Es ist das zweitleistungstärkste Wasserkraftwerk der Tiwag in Osttirol. Das Projekt ist als Ausleitungskraftwerk mit einer Wasserfassung im Bereich der Schildalmen und einem Krafthaus direkt unterhalb der Pumpstation der Transalpine Ölleitung (TAL) konzipiert. Der Triebwasserweg untergliedert sich in zwei Teilbereiche: dem Druckstollen im oberen Streckenabschnitt sowie einer circa sechs Kilometer langen, erdverlegten Druckrohrleitung vom Stollenende bis zum Krafthaus.

Nach Fertigstellung wird die neue Anlage, in die die TIWAG rund 160 Millionen Euro investiert, rund 85 Gigawattstunden (GWh) Strom produzieren und jährlich somit circa 85.000 Tonnen CO2 im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk einsparen. Das entspricht rund 1,4 Prozent des Tiroler Strombedarfs beziehungsweise dem Verbrauch von 20.000 Haushalten.