Ein heftiges Unwetter zog am Dienstagnachmittag über das Defereggental hinweg. In Hopfgarten weiß man um die Naturgefahren. Erst am vergangenen Freitag haben Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler und Bürgermeister Markus Tönig mit der Wildbach- und Lawinenverbauung-Sektionsleiter Gebhard Walter neue technische Anlagen zur Beherrschung von Lawinen und Muren genau dort offiziell ihrer Bestimmung übergeben, wo sich am darauffolgenden Dienstag ein massiver Murgang ereignete.