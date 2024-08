Im wunderschönen Ambiente der See-Villa in Millstatt hat Ingo Herzig das Zepter an Gerald Laggner übergeben. Ingo Herzig bedankte sich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei seinem Vorstand und berichtete über die zahlreichen Benefizveranstaltungen durch deren Erfolg es möglich wurde, vielen Bedürftigen helfen zu können. Gerald Laggner stellte in seiner Antrittsrede das Programm für sein nächstes Jahr vor, in dem der traditionelle Ostermarkt und einige Benefizkonzerte wieder einen wichtigen Beitrag zum sozialen Engagement des Lionsclub Spittal leisten werden.