Seit über zehn Jahren lädt die Musikkapelle Außervillgraten zum traditionellen Schulschlusskonzert ein. Wie bereits in den Vorjahren wollte die Musikkapelle auch in diesem Jahr ein musikalisches Projekt gemeinsam mit den Kindern der Volksschule verwirklichen. Ziel war es, ein Projekt zu finden, für das man sowohl die Mädchen als auch die Buben begeistern kann. Schlussendlich wurde die Idee geboren, gemeinsam mit der Volkstanzgruppe Außervillgraten an einem volkstümlichen Projekt zu arbeiten.

Die Jugendreferentinnen Carmen Schett und Jasmin Trojer konnten bei der Vorstellung des Projektes in der Volksschule 18 Mädchen und neun Buben begeistern. Erfreulicherweise wollten auch vier Mädchen der NMS-Sillian mit dabei sein. Als Musik wurden verschiedene Melodien ausgewählt, wie der Tiroler Holzhacker-Marsch, Druck nur zua (Boarischer), Trompeten-Echo, Stelldichein in Oberkrain, Franz, der Maurergsell und Auf der Autobahn. Die Zusammenstellung der Tanzchoreografie wurde von der Volkstanzgruppe Außervillgraten übernommen. An mehreren Nachmittagen studierten die Kinder die Choreografie ein. Mit Hilfe von Sponsoren konnte auch ein einheitliches Outfit für die Tänzerinnen und Tänzer organisiert werden.

Am 6. Juli nahmen die Kinder beim alljährlichen Schulschlusskonzert am prall gefüllten Dorfplatz von Außervillgraten Aufstellung und wurden von der Musikkapelle Außervillgraten bei der Aufführung musikalisch begleitet. Die Freude über eine gelungene Vorführung war sowohl bei den Kindern als auch bei den Musikantinnen und Musikanten sichtlich spürbar.

Die Tanzfläche füllte sich noch mehrmals während des Konzertes. Speziell als im Pavillon von Außervillgraten bunte Diskolichter zum Stück Partyplanet von die „Fäaschtbänkler“ leuchteten. Wer hätte sich das gedacht, eine Polonaise quer durch den ganzen Dorfplatz von Außervillgraten an der nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene teilnahmen und am Ende auf der Tanzfläche für eine unvergessliche Stimmung sorgten. Die beginnenden Sommerferien konnten die Besucher mit einer Portion regional produzierten Eises von Weber und Blasmusikklängen der Musikkapelle Außervillgraten genießen.