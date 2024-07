Freitagvormittag fuhr ein 44-jähriger Österreicher den sogenannten „Family Flow Trail“ in Lienz zum wiederholten Male talwärts. Bei einem Sprung kam der Mann aus eigenem Verschulden aus dem Gleichgewicht. Er geriet in ein Übergewicht nach vorne, wurde über die Lenkerstange geschleudert und schlug am Boden auf. Bei dem Unfall erlitt er einen Unterarmbruch und mehrere Prellungen am Körper. Er wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.