Musikgenuss und Urlaubsflair: Die Dienstagskonzerte locken jedes Jahr zahlreiche Einheimische und Gäste auf den Lienzer Hauptplatz. Veranstalter von in Concert“ ist zum zweiten Mal in Folge der TVB Osttirol. Gespielt wird auf der Bühne der Sonnenstadt Für das Line-Up der Open-Air-Konzertreihe am Oberen Hauptplatz zeichnet wie immer Hannes Ladinig von Pirkner Events verantwortlich. Das ursprünglich geplante erste Konzert am Dienstag wurde heuer spontan verschoben, um nicht mit den Public-Viewing-Veranstaltungen im Rahmen des Österreich-EM-Spiels zu kollidieren. Außerdem findet während des Straßentheaterfestivals Olala keine Veranstaltung statt. Die Konzerte beginnen jeweils um 18.30 Uhr und enden spätestens um 22.00 Uhr.