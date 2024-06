Es ist schon lange her, ja schon Jahre, dass eine Entwicklung des Shopping Centers Lienz (Kaufhaus Lienz) spürbar war. Nachfragen bei SES Spar European Shoppincenters, die mit der Kronberg Gruppe das Projekt von der Hobag übernommen haben, gingen immer ins Leere. „Es wird daran gearbeitet“, war die monotone Auskunft. Fest steht, für das Kaufhaus in der bisherigen Form gibt es einen gültigen Gewerberechtsbescheid und auch einen verbindlichen Baubescheid. Die Planung ist noch vom Architekten Dieter Mathoy, entstanden in einer Zeit, in der René Benko noch Alleingesellschafter für das M99 war.