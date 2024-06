Bei einem Treffen im Ratssaal der Stadt Lienz wurde den Trägervereinen des Sommerfestes Lienz das Gesamtkonzept präsentiert und die Rahmenbedingungen für die Teilnahme festgelegt. In den vergangenen Monaten hat der Veranstalter TVB Osttirol mit Unterstützung der Stadt Lienz die Grundlagen für ein Sommerevent geschaffen, das Lienz in dieser Form wohl noch nie gesehen hat: Sieben Bühnen und 47 Musikgruppen, ein umfangreiches Sicherheitskonzept und ein stimmiges Kommunikationskonzept. All diese Eckpunkte wurden nun den Mitgliedern der Vereine vorgestellt, die sich über die Anmeldeplattform bewarben und Kapazitäten für die dreitägige Veranstaltung bereitstellen können.