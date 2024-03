Es tut sich was, in Lienz: Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und der Tourismusobmann Franz Theurl präsentierten am Dienstag gemeinsam im Ratssaal von Lienz ihr Konzept für das Sommerfest Lienz 2024 zur Belebung der Innenstadt im Sommer. Veranstaltet wird der Event vom TVB Osttirol mit Unterstützung der Sonnenstadt Lienz. Flankiert waren Theurl und Blanik von Hannes Ladinig, der für Konzept und Musik verantwortlich ist, sowie Andrea Zanier, die mit ihrer Agentur die Kommunikation des Sommerfestes betreut. Diese Zusammenarbeit hat sich schon beim Dreikönigsmarkt bewährt, der seit 2018 vom TVB Osttirol organisiert wird.