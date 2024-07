Bei 12.558 Arbeitslosen und geschätzten 358.000 unselbständig Beschäftigten betrug die Arbeitslosenquote im Juni 2024 in Tirol 3,4 Prozent. Damit herrscht im Lande immer noch Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosigkeit in Tirol ist aber in fast allen Branchen gestiegen. Dabei stärker betroffen waren Personen mit geringer Qualifizierung. Auch in Osttirol gibt es einen Anstieg bei den Arbeitslosen. Gegenüber dem Juni des Vorjahres liegt dieser bei 6,7 Prozent. Insgesamt hält sich der Bezirk mit 463 Arbeitslosen aber gut.