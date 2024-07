Vor 25 Jahren wurde die Produktionsstätte von Loacker in Heinfels in Betrieb genommen. Das Vierteljahrhundert konstanter Entwicklung und Innovation spiegelt sich auch in beeindruckenden Zahlen wider: An seinem Osttiroler Standort produzierte das Südtiroler Traditionsunternehmen im vergangenen Jahr über 23.000 Tonnen der weltbekannten Waffel- und Schokoladenspezialitäten – mit knapp 400 Mitarbeitern.