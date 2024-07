Die St. Jakober Bergbahnen haben sich entschlossen, den Liftbetrieb am Staller Sattel einzustellen. Das war im Jahr 2002. Das kleine Skigebiet bot damals zwei Schlepplifte und einen Übungslift. Die gut 30 Jahre alten und erneuerungsbedürftigen Anlagen wurden stillgelegt. Pro Öffnungstag zählte man an die 60 Skifahrer und die Bergbahnen, noch im Besitz der Einheimischen, mussten hohe Beträge zuschießen. Ein Neubau wurde als unrentabel erachtet. Verfechter des kleinen Skigebietes orteten wegen dessen Schließung Potenzial für einen Aufstand in der Gemeinde.