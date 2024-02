Es gibt nichts wegzudiskutieren: Das am Staller Sattel geplante Hotelprojekt entsteht am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern und zum Naturpark Rieserferner in Südtirol. Der Südtiroler Gottlieb Taschler, Besitzer der Oberseehütte am Sattel will mit der Grödner Hoteliersfamilie Bernardi dort ein 120 Betten-Hotel errichten. Wolfgang Mayr, der örtliche Raumplaner von St. Jakob sagte es bei der Präsentation des Projektes am Dienstagabend klar heraus: „Es handelt sich beim Staller Sattel um einen sehr sensiblen ökologischen Raum.“ Und er ließ nicht lange auf sich warten, der Aufschrei gegen das Vorhaben.