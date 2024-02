Es ist ein gewagtes Unterfangen, das am Staller Sattel im Defereggental umgesetzt werden soll. 120 Gästebetten sind in jenem Bereich geplant, wo derzeit die Oberseehütte steht. Es ist von der Architektur her ein eigenwilliges Projekt. Die Oberseehütte wird in das Vorhaben integriert. Dazu entsteht ein Restaurant. Die Zimmer sind in zwei Ebenen projektiert. In der ersten Ebene werden die Einheiten in die Erde gebaut und begrünt. In der zweiten Ebene wachsen Baukörper auf insgesamt 14.000 Quadratmetern Grundfläche aus dem Boden. Alpin und zeitlos im Design ist die Devise der Planer.