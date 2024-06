Im September des Vorjahres wurden die wasser- sowie die forstrechtliche Bewilligung für das von der Gemeinde Kals am Großglockner geplante Kraftwerk Haslach erteilt. Im Verfahren sei ein übergeordnetes öffentliches Interesse an diesem Kraftwerksprojekt bestätigt worden, teilt Bürgermeisterin Erika Rogl in einer Aussendung mit. Das Kraftwerk würde 10.000 Haushalte mit Energie aus erneuerbarer Quelle versorgen und bedeute einen Ausgleich von mehr 17.000 Jahrestonnen an CO2-Äquivalenten.