harry’s home hotels & apartments geht weiter hoch hinaus! Ende April 2024 eröffnete das 15. Haus der Tiroler Hotelgruppe am Standort Lienz in Osttirol – und das wurde gebührend gefeiert: Am 21. Juni lud Inhaberfamilie Ultsch zur offiziellen Eröffnungsparty in der Sonnenstadt ein, bei der rund 100 Gäste geladen waren, darunter zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Tourismus. Bei sommerlichen Temperaturen führte Puls 4-Kult-Moderator Andreas Schmid durch den Abend. Nach Aperitif und Begrüßung der örtlichen Musikkapelle folgten Ansprachen von Marcus Wild, Immobilienvorstand des SPAR-Konzerns, Christoph Andexlinger, CEO des Projektentwicklers SES (Immobilienspezialist der SPAR Österreich Gruppe) sowie von Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und harry’s-home-Namensgeber und -Geschäftsführer Harald „Harry“ Ultsch.