Die Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam war kürzlich Schauplatz des TyrolSkills Lehrlingswettbewerbs der Tischler und Tischlereitechnik. Nicht weniger als 38 Lehrlinge aus ganz Tirol kämpften dabei mit Präzision, Sauberkeit und Geschwindigkeit um die begehrten Stockerlplätze. Der Wettbewerb wurde von einer fachkundigen Jury bewertet, die ebenso wie Landesinnungmeister Klaus Buchauer und Lehrlingswart Helmuth Hehenberger das hohe Niveau der gezeigten Arbeiten würdigte. Auch zahlreiche Osttiroler Lehrlinge schnitten höchst erfolgreich ab.

Für die Gewinner in den einzelnen Kategorien steht bereits am kommenden Wochenende das nächste Highlight auf dem Programm. Sie werden am 22. Juni in Salzburg beim Bundeslehrlingswettbewerb antreten und sich dort mit den besten Tischler-Lehrlingen aus ganz Österreich messen.