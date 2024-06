Doppelt so viel und noch mehr würden die Mieter in den Wohnungen der Südtiroler Siedlung in Lienz bezahlen müssen, falls die Eigentümergesellschaft Neue Heimat Tirol die Gebäude von Grund auf sanieren würde. Eine interne Grobkostenschätzung nennt den Betrag von rund 20 Millionen Euro netto für eine umfassende Sanierung. „Das sind allerdings nur die Investitionen in die Substanz“, relativiert Johannes Tratter, Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol (NHT).