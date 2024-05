Die Zahl der Doppelzimmer reduziert das Wohn- und Pflegeheim Matrei in Osttirol auf 18. Im Zuge eines Erweiterungsbaus mit dem Projektnamen „Gemütsgang“ entstehen in eineinhalbjähriger Bauzeit 54 Einzelzimmer. Alle Einzelzimmer werden eine Fläche von jeweils 25 bis 28 Quadratmeter samt integrierter Nasszelle aufweisen. Architekt Anton Mariacher aus Virgen hat seine Erfahrungen aus dem Bau des Wohn- und Pflegeheimes in Nußdorf-Debant mitgenommen und auch im Wettbewerb für das Vorhaben in Matrei den Zuschlag erhalten.