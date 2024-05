Bereits zum 10. Mal hat der „Lebenswelt Heim Bundesverband“ den Teleios, ein Preis für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der österreichischen Altenpflege verliehen. 62 Einreicher aus ganz Österreich haben sich mit ihren Projekten beworben. „Das ist ein Allzeit-Höchststand“, freut sich Claudia Hofmann, die Generalsekretärin des „Lebenswelt Heim Bundesverbandes“ zusammen mit dem Präsidenten von Lebensweltheim (Dachverband der Österreichischen Altenwohn- und Pflegeheime) Jakob Kabas.

Vielfältig und bunt wie die Einreichungen war auch die achtköpfige Jury, die in einem mehrstufigen Verfahren, notariell begleitet ihre Bewertungen abgegeben hat. In der Abschlusssitzung bestätigen die Mitglieder der Jury die Kreativität sowie hohe Qualität der Projekte. Die Vertreter der Osttiroler Wohn- und Pflegeheime (WPH) Daniela Meier (Pflegedienstleitung WPH Lienz), Anna Maria Klaunzer (Pflegedienstleitung WPH Nußdorf-Debant), Christian Wibmer (Pflegedienstleiter WPH Matrei) und Verwalter Franz Webhofer befanden sich unter den 350 geladenen Gästen und konnten den Innovationspreis im schönen Ambiente des Musiktheaters Linz persönlich entgegennehmen. In der Kategorie „Mitarbeiter:innen“ landeten die Bezirksaltenheime Lienz auf dem zweiten Platz. Der Titel des Projekts: „OsttirolCare: Digital rekrutieren, sozial präsentieren/Social Media Integration und innovative Mitarbeiter:innengewinnung“.