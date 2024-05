Es war schon vor zwei Perioden Wahlkampfthema der Matreier Liste – ein Ortstaxi, wie es in der Nachbargemeinde Virgen schon viele Jahre als „Virger Mobil“ erfolgreich eingesetzt wird. Jetzt macht man Nägel mit Köpfen. Johann Niederegger von der Matreier Liste, Obmann des Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat, ist mit der Causa betraut. In der Ratssitzung vom Mittwoch stellte er erste Schritte in Richtung Realisierung vor. „Virgen hat ein Super-System, nach dem wir arbeiten können“, sagte er. Alle Fahrer seien freiwillig und man kassiere einen Euro pro Fahrt mit dem E-Mobil, was die Betriebskosten abdecke. Niederegger hat sich auch schon nach Fahrzeugen umgesehen: „Sie kosten zwischen 40.000 und 45.000 Euro, was für die Gemeinde eine monatliche Belastung von 500 Euro bedeuten würde.“