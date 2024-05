Nach gelungener Premiere vor zwei Jahren in Oberlienz fand am Sonntag, 26.05.2024 imKulturzentrum Sillian zum 2. Mal die Konzertwertung Osttirol statt. 14 Kapellen aus den drei Osttiroler Musikbezirken Iseltal, Lienzer Talboden und Pustertal – Oberland stellten sich in den Kategorien Konzertmusik oder Polka-Walzer-Marsch einer Jury. Bewertet wurden neben musikalischen Kriterien auch die Interpretation der Werke sowie der musikalische Gesamteindruck, die Emotion und die Spielfreude. Am Abend des langen Veranstaltungstages gab die Jury im übervollen Kultursaal Sillian die erfreulichen Ergebnisse bekannt.