Lange wurde gerätselt, wer dem New Yorker in der Tiroler Straße nachfolgen würde. Es hat auch Monate gedauert, bis das Geschäft neu vermietet wurde. Im September 2023 ist New Yorker ausgezogen und hat sich am Hauptplatz angesiedelt. Und jetzt bleibt der große Wow-Effekt aus. Auch wenn die Spannung groß war – es kommt kein neuer Händler oder Diskonter in die Stadt. Eine Übersiedlung steht auf dem Programm. Der NKD, der bisher im Bereich Europaplatz Tiroler Straße seine Türen geöffnet hatte, wandert ein paar Hundert Meter weiter Richtung Osten.

Die NKD-Gruppe mit Sitz in Bindlach in Deutschland hatte schon lange mit der zu kleinen Fläche in der bisherigen Lienzer Filiale zu kämpfen. Auf weniger als 300 Quadratmetern musste das Sortiment präsentiert werden. „Das war nicht optimal. Die Präsentation konnte nicht mehr ideal erfolgen, deshalb waren wir uns für ein Geschäftslokal mit mehr Fläche entschieden,“ heißt es von NKD. Die neue Filiale hat 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Was das Personal betrifft, werden alle Mitarbeiter aus der bisherigen Filiale übernommen und zusätzlich konnte noch eine Mitarbeiterin eingestellt werden. Was passiert mit dem bisherigen Standort? Dazu wird von NKD informiert: „Da es sich um einen Umzug handelt, wird die bisherige Filiale geschlossen. Was im Nachgang damit passiert, entzieht sich unserer Kenntnis.“ Eröffnet wird das neue Geschäft am 16. Mai.