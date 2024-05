Berge sollen bekanntlich über magische Kräfte verfügen. Um das am eigenen Leib zu verspüren, sind wir hierzulande in der glücklichen Position, nicht weit reisen zu müssen. Inwiefern das weitläufige Dolomiten-Gebiet den Tennissport begünstigt, ist noch nicht überliefert. In Sexten wuchs bekanntlich Australian Open-Sieger Jannik Sinner auf. In Lienz ist Lilli Tagger zu Hause. Und die 16-jährige scheint vor einem wichtigen, aber vor allem erfolgreichen Jahr zu stehen. Zuletzt gelang ihr als Qualifikantin der Finaleinzug in beim J300-Turnier in Beaulieu-sur-Mer (FRA) sowie, und noch erfreulicher, der Sieg in Salsomaggiore (ITA) beim ITF-J200-Turnier. Der Lohn für enormen Aufwand und harte Arbeit: „Es tut gut, ist ein richtig cooles Gefühl. Ich bin mega happy, dass es heuer so gut läuft“, zeigt sich die Lienzerin voller Euphorie. Noch nie habe sie in dieser Kategorie gewonnen.