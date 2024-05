Beim diesjährigen Bezirkslehrlingswettbewerb in der Tiroler Fachberufsschule Lienz präsentierten die Osttiroler Lehrlinge aller drei Lehrjahre wieder einmal eindrucksvoll ihr handwerkliches Geschick. Mit viel Engagement und Leidenschaft gelang es dabei 21 Lehrlingen, sich für den Landeslehrlingswettbewerb am Samstag, 8. Juni 2024, in der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam zu qualifizieren .Das gute Abschneiden der jungen Tischlerinnen und Tischler beim Bezirkslehrlingswettbewerb unterstreicht dabei einmal mehr die erfolgreiche Verknüpfung von theoretischem Wissen aus der Fachberufsschule mit der praktischen Anwendung im Ausbildungsbetrieb.

„Die Lehre war stets ein österreichisches Erfolgsmodell und wird es auch bleiben. Als Fachkräften stehen den Jugendlichen mit einer Lehre alle Türen dieser Welt offen“, lobt die Michaela Hysek-Unterweger, Obfrau der Wirtschaftskammer Lienz, die Leistung der Lehrlinge und ermutigt sie, sich ihre Berufswünsche zu erfüllen. Gerade die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt kommt den Lehrlingen dabei zugute. Durch den Fachkräftemangel steigen die Jobchancen für Jugendliche mit einer Lehrausbildung kontinuierlich.

Die Teilnehmer des 1. Lehrjahres © KK/WK-Lienz

Die 21 Osttiroler Jungtischler haben nun am 8. Juni beim Landeslehringswettbewerb in Absam erneut die Chance, die Jury von ihrem Können zu begeistern und um den Landessieg mit zu rittern. Die Landessieger qualifizieren sich dann für den Bundes-Lehrlingswettbewerb am Samstag, 22. Juni 2024, in Salzburg.

„Ein besonderer Dank gilt den Lehrbetrieben und den Lehrern der Tiroler Fachberufsschule Lienz für die gute Zusammenarbeit. Den Lehrlingen wünschen wir weiterhin viel Erfolg bei ihrer Ausbildung und den folgenden Wettbewerben“, sagt Michaela Hysek-Unterweger.