Die Wirtschaft in der Region steht auf einem breiten und daher soliden Fundament, der Branchenmix verheißt Stabilität. Damit sich Osttirol weiterhin gedeihlich entwickeln kann, muss sich die Region noch mehr nach außen öffnen und Menschen einladen, am Ziel mitzuarbeiten, ein noch besserer Raum zum Leben und Arbeiten zu werden. Es gilt zum einen, Menschen wieder in den Bezirk zurückzuholen – nicht umsonst lautete der ursprüngliche Titel dieser Messe „Zruck hoam“. Zum anderen braucht es auch neue Impulse durch Menschen, die hierherkommen wollen, um in Osttirol hohe Lebensqualität und interessante berufliche Aufgaben vorzufinden.

Osttirol ist ein innovativer Wirtschaftsraum

Die Jobmesse macht Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts ein Angebot, im Bezirk Lienz zu arbeiten. Auch für Teilzeitkräfte, Frauen und Eltern mit Betreuungspflicht bietet die Messe interessante Jobmöglichkeiten. Außerdem will die Messe Schülerinnen und Schüler ansprechen, die sich selbst ein Bild vom vielfältigen Osttiroler Arbeitsmarkt machen wollen. Osttirol ist ein innovativer Wirtschaftsraum, in dem viel in Bewegung ist. Es gibt attraktive Arbeitsplätze in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen, im Gewerbe und in der Industrie genauso wie im Tourismus, im Handel und im Dienstleistungsbereich. Durch ein erlebnisreiches Rahmenprogramm wurde eine Jobmesse mit Festivalcharakter entwickelt, ein innovatives Format, das ein breites Publikum anspricht.

Das Vortragshighlight der Jobmesse Osttirol ist Körpersprache-Experte Stefan Verra aus Lienz (US-Navy, Nato, ORF, Standard, Krone, Kleine Zeitung, Lufthansa) der mit seiner Show „Als Persönlichkeit gewinnen – Erfolgsgeheimnisse der Körpersprache“ die Besucher in seinen Bann zieht und den interessierten Zuhörern erfolgreiche Kommunikation und Ausstrahlung näherbringt (Samstag, 25. Mai, 13.30 Uhr). Denn, ob jemand kompetent, sympathisch und vertrauenswürdig ist – das entscheiden wir nahezu ausschließlich anhand nonverbaler Signalen.

Das Gehirn nimmt die Körpersprache als Grundlage, um darüber zu entscheiden, lange, bevor man mit Worten, PowerPoint Slides oder Visitenkarten beweisen versucht, dass man „ernst“ zu nehmen ist. Mimik, Gestik und Haltung sind also Botschafter unserer inneren Werte. Eine Studie (Harvard University) belegt, dass Menschen, die diese Faktoren berücksichtigen, erfolgreicher im Leben sind. Die Mimik der Begeisterung, die Gestik der Kompetenz und die richtige Haltung um schnell Sympathien zu ernten sind im Berufsleben wichtiger denn je.