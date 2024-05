Beim diesjährigen internationalen Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ bewies Raphael Korber, Schüler der 3a Klasse der Volksschule Michael Gamper in Lienz, auch heuer wieder sein außergewöhnliches mathematisches Wissen und sicherte sich wiederholt den zweiten Platz bei der Landessiegerehrung am 6. Mai in Innsbruck. Geschlagen wurde er in seiner Altersklasse nur mehr vom Bundessieger. Sein mathematisches Talent und die Freude beim Lösen von kniffligen Problemstellungen haben ihn bereits zum zweiten Mal zu einem herausragenden Teilnehmer gemacht.

Raphael ist nicht nur ein junger Mathe-Diamant, sondern auch ein Vorbild für seine Mitschüler und Mathematikbegeisterte in der gesamten Region. Sein Engagement für das Fach und seine Fähigkeit, kontinuierlich an seinen Fähigkeiten zu arbeiten, verdienen höchste Anerkennung.

Schulinterne Siegerehrung im Schulgarten: Vorne: Antonie Jaufer, Laura Weiler, Luana Rogen, Eva-Maria Kranebitter, Raphael Korber, Adam Köll, Hinten: Carolin Steiner, BEd., Wanda Rohracher, Ingrid Müller, Sabine Schober © KK/VS Michael Gamper

„Ich bin unglaublich stolz auf unseren Raphael und seine wiederholte Leistung beim ‚Känguru der Mathematik“, freut sich seine Lehrerin Wanda Rohracher. „Die ganze Klasse ist im Knobelfieber, alle sind kaum zu bremsen. So macht Schule Spaß.”

„An unserer Schule ist die freiwillige Bereitschaft, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, sehr groß und wir freuen uns immer wieder gerne über die erzielten Erfolge mit unseren Kindern”, betont die Direktorin Carolin Steiner bei der feierlichen, schulinternen Siegerehrung im schönen Schulgarten.