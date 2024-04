Sexualisierte, körperliche und psychische Gewalt - all dem sind Kinder auch in Osttirol ausgesetzt. „Unter der Hülle der heilen Welt, haben natürlich auch wir Probleme“, beschrieb es die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik bei der Eröffnung der neuen Räume des Kinderschutzzentrums. Die Einrichtung bietet Opferschutz für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Sie wurde bereits 1993 in Lienz gegründet. 2005 kam sie zum Verein Kinderschutz Tirol.