Genau 25 Jahre ist es her, dass zum letzten Mal ein Kärntner zum Berichterstatter im Brüsseler „Ausschuss der Regionen“ ernannt wurde, nun fiel dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser diese Aufgabe zu. Hintergrund ist, dass Kärnten auf dem Weg zur „kinder- und familienfreundlichsten Region Europas“ ist und das Kärntner Modell eines integrierten Kinderschutzsystems auf die gesamte EU ausgeweitet werden soll. „Es kann nicht sein, dass Kinder von den Toastbrottagen in der Familie berichten – wenn das Geld am Ende des Monats nicht mehr fürs Essen reicht und es nur mehr Toast gibt“, hatte Kaiser Ende Jänner in Brüssel erklärt, als die Stellungnahme noch in Arbeit war. Mittlerweile wurde die Vorlage auch bei einer Fachkonferenz in Ancona präsentiert und soll heute in Brüssel abgestimmt bzw. beschlossen werden.