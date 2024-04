Sie ließen es krachen, am 16. September 2023. Die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten des BORG Lienz feierten eine fulminante Ballnacht. Acht Monate haben sie sich auf dieses Ereignis vorbereitet. Der Ball war auch wirtschaftlich ein Erfolg. Durch großzügige Spenden vieler Osttiroler und Oberkärntner Betriebe und das Engagement der Maturanten blieb ein namhafter Erlös. Einen guten Teil davon spenden die Schüler für soziale Projekte. Allen voran steht die Wasserrettung Lienz. Sie erhielt am Montagnachmittag vom Ballkomitee einen Scheck in der Höhe von 4000 Euro überreicht. Damit wird der Kauf eines neuen Einsatzfahrzeuges unterstützt.