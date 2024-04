Die Zukunft ist nicht vorauszusagen. Ob und wie man sie zum Positiven verändern kann, darüber haben sich 15 Schüler aus dem Gymnasium, der Handelsakademie und der Fachschule der Dominikanerinnen ausgetauscht. Angestoßen hat das Experiment Wirtschaftsprofessor René Schmidpeter. Der Wissenschafter schlüpfte dazu kurzerhand in die Rolle des Marty McFly, dem Protagonisten der „Zurück in die Zukunft“-Filmreihe.

Professor Renè Schmidpeter in der Rolle des Marty McFly © Christoph Blassnig

Diskussionsrunde zu Ökologie, Technik und Bildung

Mit den Schülern in einem Sesselkreis Platz nahmen auch Josef Großmann, Präsident des Rotary Clubs, Udo Kreitmayr aus Villach und Roland Rossbacher, Direktor des Gymnasiums in Lienz. Was tun im Jahr 2024 gegen die Auswirkungen des Klimawandels? Warum haben wir nicht im Jahr 2004 eingegriffen, als die Möglichkeiten noch besser waren? Welche Chancen haben wir in 20 Jahren? Unterhalten wir uns dann noch miteinander, lesen und lernen wir noch? Oder laden wir Informationen über technische Schnittstellen in unser Gehirn? Sind wir dann noch Mensch, oder schon Maschine?

Die Zukunftsaussichten könnten düster sein, darüber waren sich gerade die jungen Diskutanten zu Beginn einig. Im Lauf der Gespräche gewann dann doch die Hoffnung Oberhand, dass der Mensch zur Besserung fähig und gewillt sein kann.

Die Schüler verfassten Botschaften, die in der Zeitkapsel 20 Jahre überdauern sollen © Christoph Blassnig

Botschaften in einer Zeitkapsel

Die Schüler verfassten schließlich Nachrichten und steckten die Zettel in eine wasserdichte, metallene Zeitkapsel. Mit dem Einverständnis des Schuldirektors wurde das Gefäß im Schulgarten vergraben. „In 20 Jahren treffen wir uns an dieser Stelle, um unsere eigenen Botschaften zu bergen“, erklärte Renè Schmidpeter den erstaunten Teilnehmern. „Am 17. April des Jahres 2044 werden wir uns um 14 Uhr an dieser Stelle wiedersehen. Dann sprechen wir darüber, wie wir die Welt gerettet haben werden.“

„Genau heute in 20 Jahren sehen wir uns an diesem Ort wieder“, versprachen einander die Teilnehmer © Christoph Blassnig

Öffentlicher Vortrag „Zurück aus der Zukunft“ im Gymnasium Lienz

Der Rotary Club lädt am Dienstag, 23. April, um 19.30 Uhr zu einem Diskussionsabend in die Aula des Gymnasiums in Lienz. Wirtschaftsprofessor Schmidpeter führt gemeinsam mit einigen Schülern in das Thema „Zurück aus der Zukunft. Wie wir die Welt gerettet haben würden...“ ein. Mit dem Publikum startet dann eine Reise, um Antworten auf die brennendsten Fragen zu finden.