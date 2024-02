Bereits im Dezember 2022 haben alle 33 Gemeinden des Bezirkes Lienz auf Initiative des Regionsmanagement Osttirol (RMO) beschlossen, sich gemeinsam als Region auf die Klimaänderung vorzubereiten und den Auftrag für die Erstellung eines sogenannten Anpassungskonzeptes beauftragt. „KLAR!“ ist ein Programm des Klima- und Energiefonds, welches rund 90 österreichische Regionen dabei unterstützt, mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen und den daraus resultierenden Herausforderungen, wie beispielsweise Hitze oder Starkregen, bestmöglich umzugehen. Dabei sollen Probleme umsichtig und ohne negative Auswirkungen auf andere Bereiche gelöst, Schäden durch Klimafolgen vermindert und sich ergebende Chance optimal genützt werden. Einzigartig in ganz Österreich ist die Tatsache, dass alle 33 Gemeinden des Bezirks Lienz in den vergangenen Monaten den Grundstein für das Anpassungskonzept der „KLAR! Region Osttirol“ gelegt haben. Die darin integrierten zehn Maßnahmen zur Klimawandelanpassungsregion wurden kürzlich im Zuge der Auftaktveranstaltung vom beauftragten Planungsbüro „Raum|Schmiede“ und den lokalen Entscheidungsträgern vorgestellt. Dazu zählen beispielsweise klimafittes Bauen und Energie; Bodenschutz, Versiegelung und Wasserhaushalt oder Ganzjahrestourismus und alpine Tourismusinfrastruktur.

Rund 70 Interessensvertreter aus Politik, Ämtern, Kammern und Wirtschaft nahmen an der Informationsveranstaltung im

Kultursaal Debant teil. Als Experten waren Georg Kaser, Wissenschaftler, Leitautor des IPCC und Nobelpreisträger, sowie Franziska Weineiss, „KLAR! Managerin der Nockregion“ geladen. Abwasserverbands-Obmann und Bürgermeister Georg Rainer verwies auf einige Best Practice Beispiele im Bezirk: unter anderem in der regionalen Energieerzeugung, der Kreislaufwirtschaft, der Renaturierung, im Wald, aber genauso im Bereich Heizen (Fernwärme) oder der Mobilität (Klimaticket, regionale Radkonzepte, Mobilitätszentrum Lienz, Stellplatzbewirtschaftung). Ein zentrales Anliegen war auch die Einbindung junger Menschen. Von allen informierten Schulen haben 16 engagierte Jugendliche die Gelegenheit wahrgenommen mit Kaser über Klimaänderung und Bewältigungsmaßnahmen zu diskutieren. Als Ergebnis liegen nun zukunftsweisende Ideen zu den Maßnahmen vor, die ebenfalls in das Konzept aufgenommen wurden.