Ob die abgelegene Kleinstadt Lienz mit den großen Universitätsstädten in Österreich konkurrieren kann, muss man nicht erst diskutieren. Im Vergleich mangelt es an Kultureinrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln, internationalem Anschluss und Austausch. „Wir haben nichts, kommen sie zu uns“ dürfte sich das Management Center Innsbruck (MCI) als neuer Träger für den Campus vielleicht als Werbespruch im Villgratental ausborgen. Um nicht bald in den Verdacht zu geraten, potenzielle Studenten mit übertriebenen Anpreisungen ins abgeschiedene Irgendwo gelockt zu haben. Die findigen Villgrater jedenfalls haben aus der Not, ihren Urlaubsgästen angeblich überhaupt nichts anbieten zu können, mutig eine Tugend gemacht. Sie sind damit sehr erfolgreich.