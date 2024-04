Der „Tag der offenen Tür“ an der Georg-Großlercher-Schule in Sillian war ein Erfolg. Über 300 Gäste waren beeindruckt von der Vielfalt des Angebotes und der Fördermöglichkeiten. Die Kinder, Jugendlichen, Lehrpersonen und Schulassisten gewährten einen Einblick in den Schulalltag. Zudem konnten im gesamten Haus Lernspiele und im Turnsaal abwechslungsreiche Bewegungsstationen ausprobiert werden.

Die an der Schule tätigen Therapeutinnen informierten über zusätzliche Fördermöglichkeiten (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und UK-Unterstützte Kommunikation), welche bei Bedarf an der ASO Sillian im Rahmen des Unterrichts in Anspruch genommen werden können.

Inklusion oder Sonderschule?

Die Eltern organisierten ein Buffet, das für jeden Geschmack etwas bot und die Gäste zum Verweilen einlud. Als besondere Ehrengäste durften Bildungslandesrätin Cornelia Hagele sowie Bildungsdirektor Paul Gappmaier in der Georg-Großlercher-Schule begrüßt werden. Beide hoben die Bedeutung der Sonderschulen hervor und bestätigten, dass es auch in Zukunft Unterricht in der Inklusion als auch in der Sonderschule geben muss.

Für Schulleiter Markus Kozubowski ist eine objektive Beratung der Eltern bezüglich Schullaufbahn Grundvoraussetzung: Bei jedem Kind muss individuell abgewogen werden, welcher Weg (Sonderschule oder Inklusion) der passende sein kann. Die Wahlfreiheit zwischen diesen beiden Angeboten ist ein Privileg in Österreich.

Die Georg-Großlercher-Schule Sillian ist eine Ganztagsschule, die für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen von 6 bis 18 Jahren offensteht und eine Alternative zu den Inklusionsklassen darstellt.