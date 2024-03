Es ist warm. Es ist viel zu warm. Das treibt jetzt den Obstbauern die Schweißperlen auf die Stirn. Fast einen Monat zu früh stehen in der Wachau die Marillenbäume in Blüte. Auch in Osttirol, das doch wesentlich höher liegt, ist Bewegung in den Obstbäumen. So wie das Grün aus den Böden schießt, so schießt es aus den Knospen von Apfel und Birne. Und es gibt schon Rekorde, in der frühen Zeit. Die Birnenknospen etwa haben in Dölsach Gödnach, in den sonnseitig gelegenen Obstgärten der Familie Kuenz, im Vorjahr am 9. März ausgetrieben.