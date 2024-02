Seit 2014 beschäftigt sich der Osttiroler Familienbetrieb Kuenz Naturbrennerei, geführt von den Brüdern Florian und Johannes Kuenz, intensiv mit dem Thema „Whisky“. Ihre Expertise und Liebe zum Detail hat sich kürzlich bezahlt gemacht. Bei der Verkostung von „The Fifty Best“ in New York wurde der Rauchkofel Single Malt Whisky mit einer Doppelgoldmedaille, und damit der höchsten Auszeichnung, prämiert.

„Karamell und getrocknete Früchte in der Nase und nachhaltiger Honig, rund, voll, angenehm weich und geschmeidig im Abgang“, lautete das Urteil der Fachjury.

Der Single Malt Whisky

Johannes Kuenz: „Die Auszeichnung durch eine internationale Expertenjury erfüllt uns mit besonderem Stolz. Sie bekräftigt unseren bisherigen Weg und spornt uns an, unseren Einsatz für höchste Qualität weiterhin konsequent fortzusetzen.“

Basis für Single Malt Whisky ist die Osttiroler Braugerste, die am Fuße des Rauchkofels angebaut wird. Eine Kombination aus kristallklarem Quellwasser und der Leidenschaft der Familie Kuenz führt zu diesem exklusiven Geschmackserlebnis. „Für die Reifung des Sherry Cask IX setzen wir auf ein zweistufiges Lagerverfahren,“ erklärt Florian Kuenz. Dabei wird der Whisky nach einer drei- bis fünfjährigen Reifung in neuen Eichenfässern nochmal in einem frisch entleerten Sherry Süßweinfass abgerundet.