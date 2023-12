Der Arbeitsmarkt im Bezirk zeigt sich immer noch positiv. Auch im November ist die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres gesunken. „Die Zahlen sind immer noch super“, freut sich Doris Batkowski, die Leiterin des Arbeitsmarkservice (AMS) Lienz. Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen betrug im November 6,8 Prozent. 751 Frauen und 514 Männer waren im Vormonat ohne Beschäftigung. Die hohe Zahl an arbeitslosen Frauen dürfte auf die Zwischensaison im Tourismus zurückgehen. „Das untermauert, dass von 1265 Arbeitlosen 419 keine Einstellungszusage haben. Das heißt, zwei Drittel haben eine Einstellungszusage“, erklärt Batkowski.

Ob die Baubranche in Osttirol Probleme hat, könne sie nicht sagen: „Jetzt kommen die Leute vom Bau saisonbedingt zum Stempeln.“ Erst im Frühjahr, im März und April, ließe sich ablesen, wie sich die Branche entwickelt. Sehr zufrieden ist die Leiterin des AMS mit den Zahlen der Langzeitarbeitslosen mit einem Rückgang von 10,3 Prozent. „Weil es an Arbeitskräften mangelt, bekommen auch diese wieder eine Chance.“ Insgesamt gibt ein in Osttirol immer noch 621 offene Stellen und zwölf Lehrlingen stehen 55 offene Lehrstellen gegenüber.

Gestiegen ist im Bezirk inzwischen die Arbeitslosenquote nach Monaten der Vollbeschäftigung. Sie liegt bei 4,8 Prozent.