Die Arbeitslosigkeit steigt in Österreich weiter: Ende November sind 352.551 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. 275.710 davon sind arbeitssuchend, 76.841 nehmen an Schulungsmaßnahmen des AMS teil - ein Anstieg der Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungsteilnehmern) im Vergleich zum Vergleichsmonat des Vorjahres um 22.097 Personen. Die Arbeitslosenquote beträgt Ende November 2023 6,5 Prozent. Ende November 2022 lag die Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent. Im Vergleich zu den Jahren 2019, 2020 und 2021 sei die Arbeitslosenquote aber nach wie vor deutlich niedriger, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Der Einbruch der Konjunktur ist erheblich: Laut Statistik Austria ist die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 1,8 Prozent gesunken.

Beim AMS sind aktuell 95.030 offene Stellen gemeldet. Damit sei laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften nach wie vor hoch. Laut Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes ist die Zahl der offenen Stellen im November auf 185.000 zurückgegangen - geschuldet ist das der schwierigen Konjunkturlage und dem saisonalen Rückgang der Bauwirtschaft.