Ende Oktober waren in Österreich 338.896 Menschen arbeitslos, 74.664 machten eine AMS-Schulung. Die Arbeitslosenquote ist mit 6,3 Prozent im Vergleich zum Oktober 2022 gestiegen, damals betrug sie 6 Prozent. Im Oktober 2019 (vor der Coronakrise) waren es 7 Prozent gewesen.

„Österreich befindet sich in einer Rezession“, so AMS-Vorständin Petra Draxl. „Vor allem im Bau und in der Industrie steigt die Arbeitslosigkeit an, hier sind vor allem die Steiermark und Oberösterreich betroffen.“ 101.067 Stellen sind laut AMS derzeit offen. Im Vergleich zu Oktober 2022 sind es um 21.711 weniger. „Obwohl die Arbeitslosigkeit steigt, ist Pessimismus - zumindest am Arbeitsmarkt - nicht angesagt“, so Draxl.