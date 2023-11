Sichere Radverbindungen, eine vorausschauende Raum- und Siedlungsentwicklung oder gut ausgestattete Haltestellen – Gemeinden spielen eine wichtige Rolle in der Förderung und Mitgestaltung der Mobilitätswende. Doch wie und wo damit anfangen? Im Rahmen des Landesprogramms „Tiroler Mobilitätssterne“ können Gemeinden einen Mobilitätscheck durchführen lassen und sich so anhand einer standardisierten Erhebung einen Überblick über ihr Mobilitätsprofil verschaffen.

Daraus lassen sich Stärken, aber auch Potenziale für die Gemeinde ableiten. Auf der einen Seite können so Impulse in die mobilitätspolitische Arbeit mitaufgenommen werden, auf der anderen Seite werden – angelehnt an die Sterne-Auszeichnung in der Gastronomie – Gemeinden für ihr Engagement gewürdigt.

E-Mobilität für den Klimaschutz

Dass dieses Engagement wichtig ist, weiß auch Landesrat René Zumtobel: „Der Verkehr ist eine der größten Herausforderungen, was den Klimaschutz betrifft. Die Möglichkeiten der Gemeinden, hier aktiv zu werden, sind vielfältig: von der Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität bis hin zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs. Denn wenn die richtigen Rahmenbedingungen in der Gemeinde geschaffen werden, entscheidet sich die Bevölkerung auch dafür, Alltagswege umweltfreundlich zurückzulegen.“ Unter den 68 teilnehmenden Gemeinden der vergangenen beiden Jahre befinden sich auch zehn Gemeinden aus dem Bezirk Lienz.

Vier Sterne für Assling und Virgen

Darunter zwei Gemeinden, welche zum ersten Mal an den Tiroler Mobilitätssternen teilnehmen. In Strassen (*) wurden Bushaltestellen mit Witterungsschutz in Holzbauweise sowie die Bike & Ride Anlage am Bahnhof in Tassenbach positiv vermerkt. In Schlaiten (*) hat sich im Rahmen eines Workshops mit dem Regionalmanagement Osttirol einen Maßnahmenplan mit klar definierten Aktivitäten für die nächsten mobilitätspolitischen Schritte erarbeitet. Zum zweiten Mal teilgenommen hat Außervillgraten (*). Hier steht ein Wanderbus zur Verfügung.

Nußdorf-Debant (**) konnte sich mit einem neu eingerichteten E-Carsharing hervortun, ein Angebot, welches auch in Sillian (**) zur Verfügung steht. Aus dem Defereggental wurden zwei Gemeinden ausgezeichnet. In St. Veit in Defereggen (***) sowie in St. Jakob in Defereggen (***) sind die vorhandenen Angebote im öffentlichen Verkehr – der Linienbus, das Anrufsammeltaxi und das e-defMobil 2.0 – sehr gut aufeinander abgestimmt. Lienz (***) konnte im Vergleich zur letzten Teilnahme eine besonders große Steigerung des Umsetzungsgrades verzeichnen. Nicht zuletzt dank des Vorzeigeprojekts „Mobilitätszentrum Bahnhof Lienz“.

Mit vier Sternen ausgezeichnet wurden Assling (****). Hier wurde das Assling Mobil, welches mit über 2.500 Fahrgästen im Jahr 2022 wieder sehr erfolgreich war, auf ein E-Fahrzeug umgestellt. Ebenfalls mit der E-Mobilität befasst hat sich Virgen (****). Aufbauend auf eine Bedarfsanalyse wurde eine Ladestation eingerichtet. Zudem konnte durch Neuorganisation von Parkplätzen und Umgestaltungen im Bereich des Bildungszentrums die Schulwegsituation verbessert werden.