Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Welche innovativen Wege können auf dem Weg hin zu umweltfreundlicher oder aktiver Mobilität beschritten werden? Unter dem Motto „Zukunft jetzt gestalten“ gab es für den VCÖ-Mobilitätspreis Tirol 2023 wieder zahlreiche Einreichungen. Als Siegerprojekt wurde das Mobilitätszentrum Bahnhof Lienz gekürt, das am Donnerstag von Mobilitätslandesrat René Zumtobel, Lina Mosshammer vom VCÖ und ÖBB-Regionalmanager Werner Dilitz im Innsbrucker Landhaus ausgezeichnet wurde. Ebenfalls prämiert wurden die vorbildlichen Projekte „Freifahrt ins Urlaubsglück“ der Tourismusregion Seefeld-Tirols Hochplateau und die Elekro-Busse der Firma Christophorus Busbetriebs GmbH.

„Mit dem VCÖ-Mobilitätspreis dürfen wir jedes Jahr herausragende Projekte vor den Vorhang holen. Die Projekte und die Menschen dahinter haben eine große Vorbildwirkung und zeigen, was in Sachen nachhaltiger und zukunftsfähiger Mobilität alles möglich ist", sagte Mobilitätslandesrat René Zumtobel überzeugt.

Mobilität muss umweltverträglicher werden

„Aufgrund von Rahmenbedingungen wie dem demographischen Wandel und der Klimakrise ist es wichtig, dass unsere Mobilität sich verändert. Noch nie in unserer Geschichte gab es in der Mobilität so viele Neuerungen, so viel Innovation wie heute. Und das ist gut so. Denn wir brauchen sie, damit unsere Mobilität umweltverträglicher, sozialer und platzsparender wird", betonte VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

„Es ist sehr erfreulich, dass die Bahn bei den Siegerprojekten eine starke Rolle spielt. Wir als ÖBB investieren eine Rekordsumme von 4,7 Milliarden Euro in den nächsten Jahren in neues Wagenmaterial, um Komfort und Kapazität zu steigern. Und wir freuen uns, dass nicht nur viele Menschen in unsere Züge einsteigen, sondern sich auch aktiv an innovativen Mobilitätslösungen beteiligen", betont Regionalmanager Werner Dilitz vom ÖBB-Personenverkehr.

Gelungene Modernisierung des Bahnhofs

Der Bahnhof Lienz wurde zwischen 2019 und 2022 unter Federführung der ÖBB Infrastruktur AG zu einem umfassenden, barrierefreien Mobilitätszentrum umgebaut und erweitert. Die unterschiedlichen Mobilitätsformen von Gehen über Radverkehr bis hin zu den regionalen Bussen und Sharing-Angeboten und das bestehende Zugangebot sind nun optimal miteinander verknüpft. Der Bahnhof selbst wurde um einen Bahnsteig erweitert, das Busterminal überdacht und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Ein weiteres Highlight ist die von Tageslicht durchflutete Geh- und Radverkehr-Unterführung, die die südlichen Stadtteile von Lienz mit der Innenstadt verbindet.

Geplant wurde der neue Bahnhof Lienz von ostertag ARCHITECTS. Zumtobel, Mosshammer und Dilitz überreichten den VCÖ-Mobilitätspreis Tirol an Andrea Ostertag-Ebel und an die Bürgermeisterin von Lienz, Elisabeth Blanik. Dass der neue Bahnhof Lienz auch bei den Fahrgästen gut ankommt, zeigte auch der diesjährige VCÖ-Bahntest. In der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte war Lienz unter den drei am besten bewerteten Bahnhöfen in Österreich.