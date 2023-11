Das Friseur-Handwerk digital und mit wenigen Klicks zu erlernen ist mithilfe der „Gethair App“, welche Lehrlingen mit unterschiedlichen Einheiten theoretische Basis-Kenntnisse vermittelt, möglich. Der Vorarlberger Unternehmer Andreas Innfeld will die Friseurbranche modernisieren und die Lücke zwischen traditioneller Lehre und den Bedürfnissen der jüngeren Generation schließen. Drei Osttiroler Friseurunternehmen haben sich zusammengeschlossen, um die neue Form der Ausbildung im Berufsalltag umzusetzen. Heidi Kleinlercher, Stephanie Auer und Peter Marschhauser bieten ihren Lehrlingen die Möglichkeit, sich per Smartphone über die theoretischen Grundlagen ihrer Lehre zu informieren und somit jene Handgriffe zu erlernen, die später in der Praxis umgesetzt und trainiert werden.

Lehrling Simone Tegischer arbeitet mit Schere und Smartphone © KK/PRIVAT

Heidi Kleinlercher arbeitet in ihrem Salon „Krehaartiv“ in Hopfgarten in Defereggen bereits mit der App, deren erstes Lernpaket das gesamte erste Lehrjahr abdeckt. Innerhalb von acht Wochen und 18 Trainingsstunden hat Lehrling Simone Tegischer das gesamte Paket durchgearbeitet und startete im Anschluss direkt mit der zweiten Lerneinheit. „Es macht mir sehr viel Freude, mit der App zu lernen, durch das eigenständige Arbeiten habe ich eine sehr effektive Ausbildung“, sagt sie.

Spielerisches Lernen dank Punktesystemen

Ähnliche Erfahrungen haben Peter Marschhauser, Inhaber des Osttiroler Friseursalons „Gonnpetro Coiffeur-Cosmetic“ und Lehrling Svenja Muser mit der App gemacht, welche sich dem individuellen Lernfortschritt mit regelmäßigen Rückmeldungen anpasst. „Die Lehrlinge entwickeln dank der App Selbstvertrauen und Kreativität. Zudem können wir uns Zeit und Kosten sparen, da die Vermittlung von theoretischen Inhalten weniger Aufwand bedeutet“, sagt Marschhauser.

Svenja Muser hat ihr Smartphone, welches ihr theoretische Inhalte übermittelt, während der Arbeit griffbereit © KK/PRIVAT

Der dritte Friseurbetrieb, „Frieseurhandwerk“ in Lienz mit Inhaberin Stephanie Auer und Lehrling Chiara Weiler, arbeitet ebenfalls mit dem neuen Programm. Auer sieht die innovative Lernmöglichkeit vor allem als Chance, um mehr Betriebe zur Lehrlingsausbildung zu motivieren und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die App ist deshalb auf die Vorlieben der Jugend zugeschnitten.