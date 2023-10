Gemeinsam mit den beiden Unternehmensberatern Gregor Schlump (38) und Fabian Uber (35), welche für die Verwaltung und Personalentwicklung zuständig sind, hat der Klagenfurter Friseurmeister Mario Wilhelmer (42) den Salon Koschitz in der Taurergasse 2 in Spittal übernommen. "Als ich gehört habe, dass Dietmar Koschitz in Pension gehen will und noch keinen Nachfolger hat, habe ich ihn kontaktiert und dann ging alles sehr schnell", sagt Wilhelmer, der alle acht Mitarbeiter übernommen hat und auf deren Expertise setzt. Zudem wird er in der Anfangsphase von seinem Vorgänger unterstützt, der in geringfügiger Beschäftigung seine Stammkundschaft betreut.

Diskrete Perücken-Beratung

"Der Name des Salons bleibt, genauso wie die Unternehmenskultur. Ich will das Koschitz-Lebenswerk fortführen und setze dabei sehr auf das Wissen und Können meiner Mitarbeiter und die Meinung der Kunden", sagt der Friseurmeister, der den Salon Wilhelmer in Klagenfurt von seinem Vater übernommen hat und in Zukunft zwischen den beiden Standorten pendeln wird. Der 42-Jährige kommt somit mit viel Erfahrung, aber auch mit neuen Ideen nach Spittal.

Gregor Schlump, Mario Wilhelmer und Fabian Uber freuen sich auf ihr neues Projekt © Laura Quedritsch

Ab April können sich Kunden, die unter Haarausfall leiden, zu einer Zweithaar-Perücke beraten lassen. Nach dem persönlichen Gespräch wird das Haarteil an die individuellen Bedürfnisse angepasst. "Wir sind momentan dabei, einen privaten und separaten Raum für unsere Perücken-Kunden zu schaffen, um die Beratung möglichst diskret durchzuführen", sagt Wilhelmer, dem der Wohlfühlfaktor seiner Kunden eine Herzensangelegenheit ist.

Bewährtes und Neues

Obwohl es demnach ab April eine neue Anlaufstelle für Haarausfall-Betroffene und Perücken-Liebhaber geben wird, wird der gängige Betrieb, wie Stammkunden ihn kennen, weitergeführt. Hoch im Kurs sind zurzeit die beliebten Herbst-Trends. Frauen setzen vermehrt auf Balayage und verschiedene Blond-Töne, Männer tragen die Haare wieder länger und gestuft.