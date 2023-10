Sie ist ein echter Profi, wenn es um Schönheit geht:

Anna-Sophie Pranter aus Sillian. Die Friseurmeisterin vom Studio „Haarscharf Osttirol“ schaffte es mit ihrer Kreativität nun sogar in die Vereinigten Staaten – zum „Global Creative Awards“ des Haarstylingunternehmens „Goldwell“. Durch ein Umstyling hat sie österreichweit Gold geholt – und das Ticket nach Chicago gelöst. Unterstützt haben sie dabei Celin Egger als Model, Make-up-Artist Eva Hauswirth und Fotografin Evgenia Rieger.

„In Chicago durfte ich gegen die weltbesten Friseure antreten“, sagt Pranter. Welchen Platz sie belegt hat, erfährt sie in den kommenden Tagen. „Es war richtig cool. Vor allem ist es spannend zu sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Nationen arbeiten. Ich habe jede Menge Inspiration mitgenommen“, sagt die Styling-Expertin. Anna-Sophie Pranter schwebt kürzlich allerdings auch geschäftlich auf der Erfolgswelle. In Sillian hat sie das Studio „AS Beautyandmore“ eröffnet. „Dort biete ich Wimpernverlängerungen und Permanent-Makeup an“, sagt sie. Den Job als Friseurin wird sie weiterhin im Salon „Haarscharf“ von Judith Moosmann ausüben. Der Mix, Angestellte und Selbstständige zugleich zu sein, gefällt ihr. Ist ein eigener Friseursalon für Anna-Sophie Pranter denkbar? „Nein, ich glaube, es gibt in Osttirol genug Friseure“, lacht sie.

Ihr Weg

Sie hat übrigens keinen typischen Werdegang hinter sich. Den Beruf hat sie nicht in Form einer Lehre gelernt, sondern auf dem Schulweg. Pranter hat den Zweig „Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei“ in der Modeschule in Hallein besucht.