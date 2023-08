Der Vergangenheit angehört das Verkehrschaos auf den Parkplätzen jener Hütten, die über die Mautstraßen auf der Millstätter Alpe erreichbar sind. Dafür sorgt das neue Besucherlenksystem. Profiteure sind unter anderen die Hansbauerhütte und Sommereggeralm, die über die Tschiernock-Panoramastraße erreichbar sind. Wer zur Schweigerhütte, zur Alexander Alm und Millstätter Hütte will, fährt über die Millstätter Almstraße, die Lammersdorfer Hütte erreicht man über die gleichnamige Almstraße. Sie alle sind Ausgangspunkt für den Wander- und Bike-Erlebnisraum Millstätter Alm, zu dem das Granattor, der Alpe-Adria-Trail, die Panoramaschaukel Alexander Alm, der Nockberge-Trail, der Weg der Liebe und vieles mehr zählen.

Auf- und Abfahrten werden gezählt

"Wir haben in der Coronazeit einen Zulauf auf unsere Almen gehabt, der kaum mehr bewältigbar war. Die Überlastung war so groß, dass wir uns überlegen mussten, wie wir das in den Griff bekommen können", erzählt Franz-Stephan Glabischnig von der Alexander Alm. Die Ausflugsstraßen wurden regelrecht gestürmt, die Parkplätze waren überlastet, die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen oft nicht mehr möglich.

Auf dieser Basis wurde über ein Lenkungssystem nachgedacht, das die Besucher in geregelte Bahnen leiten kann. 2022 wurde begonnen, die Besucherströme zu messen, im heurigen Almsommer ging es in die Umsetzung. "Durch ein ausgeklügeltes Erfassungssystem werden auf der Millstätter und Lammersdorfer Almstraße sowie der Tschiernock Panoramastraße die Auf- und Abfahrten der Pkw gezählt. Besucher dieser Mautstraßen können sich vorab die Auslastung der Parkplätze bereits online zu Hause oder auf Monitoren vor der Auffahrt zur Mautstraße anschauen", erklärt Projektleiter Glabischnig.

Franz-Stefan Glabischnig (Millstätter Almstraße), Alois Palle (Lammersdorfer Almstraße) und Josef Erlachr (Tschiernock Panoramastraße) (von links nach rechts) © KK/Egger

"Intakte Natur ist unser Kapital"

Die Besucherlenkung hat gleich mehrere Vorteile: Die Zufriedenheit von Einheimischen und Gästen wird erhöht, gleichzeitig wird auch dem Unmut der Grundstücksbesitzer, Landwirte und Jäger Rechnung getragen. "Wir stellen hohe Ansprüche an die Servicequalität und Zufriedenheit unserer Gäste. Gleichzeitig sind die intakte Natur sowie die aufwendig bewirtschaftete Almlandschaft unser wichtigstes Kapital. Beides lässt sich ohne gezielte Besucherlenkung in Zukunft nicht gewährleisten", sagt Stefanie Egger (MBN Tourismusmanagement GmbH).

Auch in die Beschilderung für die Millstätter Almstraße wurde investiert © Andrea Steiner

Förderung des Landes Kärnten

Mit Unterstützung von Egger als Tourismuscoach und Daniel Wurster, Mobilitätsmanager der Touristischen Mobilitätszentrale Kärnten, wurde über die Millstätter Almstraße federführend für alle drei Mautstraßen eine 50-prozentige Förderung des Landes Kärnten im Rahmen der "Investitionsoffensive für Ausflugsziele" beantragt. Insgesamt betrugen die Kosten für dieses in Kärnten derzeit einzigartige Besucherlenkungskonzept 50.000 Euro. Die restlichen Kosten wurden anteilsmäßig von den drei Mautstraßen-Betreibern finanziert. Auf www.millstaettersee-almstrassen.at kann man sich jederzeit über die aktuelle Parkplatzauslastung informieren.