Am 3. Juli 2021 wurde die Aufbauarbeit der Familie Glabischnig aus Öttern in der Marktgemeinde Millstatt über Nacht ein Raub der Flammen. Die Sennerei neben der bekannten Alexanderhütte auf 1780 Metern Seehöhe brannte lichterloh. Nur dem beherzten Einsatz von über 100 Feuerwehrleuten war es zu verdanken, dass das unmittelbar angrenzende Ausflugsgasthaus gerettet werden konnte. Zwei Jahre später ist die Sennerei wieder aufgebaut. Auch wenn das Gebäude außen noch im Rohbau ist, das Innenleben ist schon voll betriebsbereit. "Am 16. Juni haben wir erstmals nach zwei Jahren wieder gekäst. Das war für uns und unseren Gailtaler Senner und Käser Alfred Lederer ein ganz besonderer Tag", schildert Franz-Stefan Glabischnig (31).