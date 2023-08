Der Verein "Together" bietet neben aus Supermärkten geretteten Lebensmitteln wie Gebäck, Obst und Milchprodukten auch ausgewählte Secondhand-Ware wie Kleidung, Spielsachen oder Bücher an. Die Produkte können an ausgewählten Standorten, den sogenannten "Together Points", abgeholt werden.

Der Standort am Hauptplatz 7 in Spittal hat Dienstag, Mittwoch und Samstag von neun bis 12:30 Uhr, Donnerstag und Freitag von neun bis 18 Uhr geöffnet. Von 14. August bis 20. August schließt der Standort jedoch für eine Urlaubswoche, andere Locations folgen mit weiteren Auszeiten in den Sommermonaten. In diesen Wochen werden die geretteten Lebensmittel auf die übrigen Together Points verteilt, somit kann eine größere Auswahl an Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen angeboten werden.

Der Verein lädt mit dieser innovativen Antwort auf die Teuerungen Interessierte dazu ein, das aufgestockte Sortiment in Anspruch zu nehmen.