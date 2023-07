In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Millstatt wurde nicht nur ein Grundtausch mit den Österreichischen Bundesforsten von der ÖVP im Alleingang beschlossen. Die Bürgermeister-Partei stimmte einer ebenso umstrittenen Umwidmung von 2690 Quadratmeter Grünland für die Land- und Forstwirtschaft in der Lechnerschaft in Bauland-Dorfgebiet zu. Acht Mandatare der anderen Parteien stimmten dagegen, Karl Klinar (FPÖ) enthielt sich. Zur Erinnerung: Noch im Dezember 2022 hatte der Gemeinderat - darunter auch die meisten ÖVP-Mandatare - das Ansuchen jenes Landwirts, der im selben Ortsteil bereits eine Fläche von 2,5 Hektar an Siller Immobilien verkauft hat, abgelehnt.