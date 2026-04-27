Alchemie und Apothekerwesen sind historisch eng verwandt, gilt doch die Alchemie als wesentlicher Vorläufer der modernen Pharmazie und Chemie. Für viele sind die modernen Labor-Stuben der Pharmazeuten geheimnisumwoben – jedoch nicht mehr für die dritten Klassen der Musikmittelschule (MMS) Hermagor. Im Zuge des aktuell laufenden Bildungsprojektes der Österreichischen Apothekerkammer gewährte ein Apotheker den Schülerinnen und Schülern spannende Einblicke in seine Berufswelt. Sein „Heimvorteil“ machte Apotheker Florian Moritsch sichtlich Freude, schließlich startete der aus St. Stefan/Gail stammende Pharmazeut seine Berufskarriere in der MMS Hermagor.

Moritsch machte mit den Schülern interessante Experimente und gab ihnen spannende Einblicke in seine Tätigkeit. Gemeinsam stellten sie im Rahmen eines Workshops Brausepulver her und versuchten sich an der Produktion eines Erkältungstees. Die Mischung durften die Kinder mit nach Hause in ihre Hausapotheke nehmen. Die Aktion wurde zum dritten Mal an der Schule durchgeführt, jeweils initiiert und begleitet von MMS-Lehrer Bernhard Plattner.